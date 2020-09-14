Угробил пассажира: в Челябинской области мотоциклист попал в ДТП, выехав на встречную полосу

Пассажир погиб на месте аварии Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Авария произошла сегодня ночью неподалеку от поселка Ишалино в Аргаяшском районе. По данным ГИБДД, 22-летний мотоциклист мчался с выключенной фарой по встречной полосе, на которой ехал автомобиль ВАЗ-2107. В результате мужчина столкнулся с отечественной машиной и получил несколько травм. При этом его 18-летний пассажир скончался на месте ДТП.
— В результате аварии водителя мотоцикла «Ирбис» и 17-летнюю пассажирку автомобиля госпитализировали с телесными травмами, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Двум участникам ДТП понадобилась госпитализация Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
21-летний водитель машины не пострадал. Полицейские установили, что мотоциклист находился за рулем без прав.
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