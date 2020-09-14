Каслинский завод отлил стол в виде языка колокола

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») изготовил оригинальный столик «Звонец» для предметной коллекции российского дизайнера.

Столик под названием «Звонец» входит в коллекцию «Голос света», состоящую из 16 предметов: бра, торшеров, столиков и т.д. Во всех изделиях обыгрываются формы языков колоколов, без перезвона которых невозможно представить себе православную Русь. Прототипом столика «Звонец» послужил язык Царского колокола из Троице-Сергиевой лавры(г. Сергиев Посад Московской области). Это самый большой действующий колокол в нашей стране. Столик, воспроизводящий форму его языка, объединяет в себе современный дизайн, функциональность и выразительную лаконичность. Он может использоваться как в интерьере, так и под открытым небом.

— Для меня представляло большой интерес поработать с чугуном — материалом, который еще не использовали современные дизайнеры. На Каслинском заводе моя идея обрела «плоть и кровь», а результат превзошел все ожидания, — рассказала автор изделия Мария Шамсутдинова.

Столик «Звонец» вошел в шорт-лист выставки «Придумано и сделано в России» и с октября 2020 г. будет экспонироваться во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства (Москва).

Марина Шамсутдинова занимается дизайном интерьеров более десяти лет, с отличием окончила московскую дизайнерскую школу «Детали» по курсу «Дизайн среды».

— Столик «Звонец» задуман как воплощение истоков русской культуры в актуальной форме и является нашим первым опытом в области авторского ремесленного дизайна. В дальнейшем мы намерены развивать это направление, — отметил генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселев.

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