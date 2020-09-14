Подарки всем: 13 сентября при поддержке радио «Континенталь» прошли сразу три ярких праздничных концерта

13 сентября ведущие радио «Континенталь» выбрали самую крутую коляску на Параде Колясок, разыграли запас топлива до конца года на сцене Кировки и рюкзак, полный призов, на главной сцене горсада им. А.С. Пушкина, а также абсолютно все активные участники получили подарки от радио «Континенталь».

13 сентября при поддержке радио «Континенталь» прошли сразу три ярких праздничных концерта.

Открыл праздник в 12.00 фееричный Парад Колясок. Креативные челябинцы сделали из транспортных средств для самых маленьких Замок Рапунцель, Трактор, Пиццу, Конфетную поляну, Набор инструментов Фиксиков и даже самый настоящий Лимонный сад.

Все участники получили гарантированные призы от радио Континенталь и были достойны победы, но только тройка авторов самых эффектных колясок — Замок Рапунцель, Трактор и Конфетная поляна — получили главные призы. Они масштабно украсили коляски и подобрали соответствующие костюмы.

Призы вручали с главной сцены ведущие утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО Арсений Титов, Ксюша Савушкина и T1M0N во время праздничного концерта «Челябинск — город победителей». На протяжении всего мероприятия было подарено более сотни подарков. Но самым главным призом, конечно, стал запас топлива до конца года от генерального партнера праздника на Кировке АЗС «Гет Петрол».

Параллельно радио «Континенталь» также поддержал и концерт в городском саду им. А.С. Пушкина, во время которого было разыграно море подарков и главный из них — рюкзак, наполненный призами на сумму более 10 тысяч рублей. Хэдлайнерами праздника стали чемпионы Высшей лиги КВН команда «УЕздный город», которые появились на сцене после зажигательных песен T1M0Nа «Континентальный Движ» и «Зачем мне этот город».

Подробный фотоотчет с мероприятий смотрите в группе Вконтакте радио «Континенталь».