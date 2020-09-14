В два клика: Райффайзенбанк предлагает бизнесу удаленное подключение к зарплатному обслуживанию

Райффайзенбанк представляет новый сервис в Райффайзен Бизнес Онлайн — возможность удаленного подключения к зарплатному проекту для малого, среднего и крупного бизнеса, имеющего расчетный счет в банке. Теперь предпринимателям не нужно проводить встречу для подписания документов, и от зарплатного обслуживания их отделяет всего два клика в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.

Подключить зарплатный проект удаленно можно вне зависимости от численности сотрудников и местонахождения компании. Новый сервис позволяет получить зарплатный проект в 2.5 раза быстрее по сравнению с личной встречей — у клиентов это занимает не более 15 минут. Весь документооборот по зарплатному проекту также будет проходить в интернет-банке. Полностью удаленное зарплатное обслуживание доступно всем клиентам банка. Цифровой опыт подключения зарплатного проекта станет особенно актуальным для клиентов в сегменте малого бизнеса, так как зачастую подключением занимается сам предприниматель.

Новый сервис будет особенно востребован у клиентов в городах, в которых у Райффайзенбанка нет офисов, но есть большое количество клиентов в сегменте малого, среднего и крупного бизнеса. На сегодняшний день таких городов в России более 300.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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