«Нет возможности содержать»: в Челябинске выбросили кота с запиской

Кота временно приютили, сейчас он немного стрессует Фото: vk.com/Реабилитационный «ЗооЦентр» для кошек

Очередной четвероногий друг оказался ненужным своим хозяевам. На этот раз выброшенным оказался кот по кличке Петр-Ангельберц. Семилетнего британского кота неизвестные подбросили к магазину на улице Доватора. Вместе с питомцем прилагалась записка с «инструкцией по применению». В ней бывшие хозяева сообщили, чем нужно кормить британца и как обрабатывать лоток.

— Британец, стерилизован, день рождения — 7 июля, — говорится в записке. — Лоток желательно обрабатывать «Доместосом». Ест только сухой и влажный корм для стерилизованных котов. Нет возможности содержать. Желательно, чтобы дома жил мужчина, тогда сильно послушный. Совершенно домашний, на улице не был ни разу.

Эту записку подкинули вместе с котом Фото: vk.com/Реабилитационный «ЗооЦентр» для кошек

Питомца временно приютила сотрудница реабилитационного «ЗооЦентра» для кошек, сейчас Петр немного стрессует, других животных к себе не подпускает. Ему подыскивают новых хозяев, поэтому если вы хотите забрать британца к себе, можете обратиться в «ЗооЦентр».

Коту подыскивают новых хозяев Фото: vk.com/Реабилитационный «ЗооЦентр» для кошек

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