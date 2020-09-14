В частном доме Челябинской области нашли тела двух мужчин и женщины

По предварительным данным погибшие отравились угарным газом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла на прошедших выходных в городе Верхний Уфалей. По данным Следственного комитета, 12 сентября в одном из частных домов были найдены тела двух мужчин и женщины. При этом признаков насильственной смерти на них не обнаружено.

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— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

Предварительной версией случившегося является отравление угарным газом. Дело в том, что на дровяной печи была закрыта заслонка трубы — это могло стать причиной трагедии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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