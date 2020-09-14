В следующем году за компьютерами на ЕГЭ по информатике будут сидеть все. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинским школьникам больше не придется заполнять бумажные бланки на ЕГЭ по информатике. Этот экзамен с 2021 года выпускники будут сдавать на компьютерах. Для простоты подготовки Рособрнадзор презентовал специальный тренажер. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

Проверить свои знания и потренироваться в решении материалов школьники, выбравшие ЕГЭ по информатике, могут на сайте Федерального центра тестирования.

— Тренажер позволит заранее ознакомиться с программным обеспечением, которое будет использоваться на ЕГЭ, и потренироваться в выполнении экзаменационной работы, — отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. — Важно, чтобы дети и педагоги получили максимально подробную информацию при переходе на компьютерную форму ЕГЭ.

Несмотря на отказ от бумажных бланков, продолжительность экзамена не изменится. Он будет идти 3 часа 55 минут. Все ответы будут проверяться автоматически.

Экзаменационная работа будет включать в себя 27 заданий. Из них десять — базового уровня сложности, 13 — повышенного и четыре — высокого. Как уточнили в Минобре, при переводе экзамена в компьютерную форму были разработаны новые формы заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.

В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования С++, Java, C#, Pascal, Python и школьном алгоритмическом языке.

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