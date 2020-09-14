Стало известно, когда в Челябинске откроется конгресс-холл «Таганай»

Торговый центр планируют открыть до конца года Фото: avito.ru

Конгресс-холл «Таганай» на улице Труда откроется в конце 2020 года. Сейчас для будущего торгово-развлекательного центра ищут арендаторов.

— Ввод здания в эксплуатацию запланирован на октябрь 2020 года. Открытие — декабрь 2020 года, — говорится в объявлении на «Авито».

На официальном сайте данные более размытые: «Открытие в четвертом квартале 2020 года».

В объявлении предлагаются помещения от 500 до 2000 кв. м. на первом и третьем этажах. Представители ООО «Рент-Лайн», чьи контакты указаны в объявлении, разговаривать с журналистами отказались и попросили письменный запрос.

В здании будет расположена большая концертная площадка Фото: avito.ru

Напомним, конгресс-холл «Таганай» начали строить к саммитам ШОС и БРИКС. Планировалось, что там пройдут официальные мероприятия. После его планировалось переделать в ТРК. Также в конгресс-холле планировались сделать огромный концертный зал на 2,5 тыс. мест для шоу-программ и кинопоказов. После того, как основную часть саммитов перенесли в Санкт-Петербург, а затем и вовсе отменили из-за ковида, сроки сдачи объекта переносили несколько один раз, последний раз его официально обозначали на конец августа 2020 года.

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