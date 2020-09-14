В Челябинске остановили строительство незаконной парковки возле ЖК «Александровский»

Местных жителей возмутило строительство парковки Фото: vk.com/ЖК Александровский

Специалисты Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям провели проверку работ возле дома № 22 по улице Бейвеля. Как оказалось, там начали возводить парковку, при этом никаких разрешений на строительство со стороны администрации выдано не было.

— Данный земельный участок находится в муниципальной собственности, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. — Определяется круг лиц, причастных к проведению незаконных работ.

В мэрии также добавили, что разрешать строительство парковки на этом участке в будущем не планируется. Все работы остановлены.

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