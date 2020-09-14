Вице-мэр Егоров предложил перекрывать движение в центре Челябинска по выходным

В День города центр был перекрыт 2,5 часа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вице-мэр по городской среде Александр Егоров предложил сделать центр Челябинска пешеходными. Не навсегда как Кировку, а только в выходные дни летом.

— На время салюта центр города стал пешеходным, сотни тысяч людей гуляли по перекрытым улицам! Будем рассматривать на следующий год вариант летних пешеходных улиц выходного дня. Уверен, что горожанам очень понравится такой формат! — написал молодой чиновник в Twitter.

Пост Александра Егорова

На день города в этом году перекрыли движение на улицах Красной, Братьев Кашириных, Труда, на Свердловском проспекте и проспекте Ленина.

Подобная практика есть в Краснодаре. Там с вечера пятницы перекрывают двухкилометровый участок улицы Красной от Советской до Пашковской. Несколько лет назад были прецеденты, когда автомобилисты нарушали запреты. Тех, кому закон не писан, вычисляли по камерам и штрафовали. Несколько лет назад местные власти придумали ставить большие вазоны с деревьями на время перекрытия: красиво и экологично.

Как вам идея? Пишите в комментариях.

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