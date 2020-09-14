В Челябинске вандалы испортили локомотивы в железнодорожном музее

Фото: Марат Максютов

Жители Челябинска обратили внимание на плохое состояние локомотивов в музее ЮУЖД. По их словам, картина не меняется уже длительное время, а руководство учреждения не предпринимает никаких действий по ремонту и уходу за экспонатами.

Фото: Марат Максютов

Фото: Марат Максютов

Фото: Марат Максютов

Как объяснили в самом музее, этим летом вандалы разбили стекла в «Столыпинском» вагоне 1913 года постройки, который поступил в учреждение в прошлом году. Также неизвестные лица взломали двери в некоторых локомотивах. Кстати, вдоль забора музея подвижного состава расположена тропа, по которой постоянно ходят люди.

— Поскольку вся экспозиция расположена на протяжении 500 метров, это создает сложности в обеспечении сохранности экспонатов музея от вандальных действий несознательных граждан. Сегодня стекла в этом вагоне были восстановлены. Взломанные двери локомотивов будут закрыты в ближайшее время. Покраска экспонатов будет проведена следующей весной к открытию летнего экскурсионного сезона, — сообщили в пресс-службе музея ЮУЖД.

Напомним в начале сентября в Челябинске скейтбордисты изрисовали фломастерами памятник Курчатову возле ЮУрГУ. А в Миассе неизвестные вандалы испортили арт-объект, который посвящен врачам, борющимся с пандемией коронавируса.

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