Денег нет, но вы играйте: бывший вице-губернатор ищет спонсоров для возрождения профессионального баскетбола в Челябинске

Николай Сандаков недавно выступил в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» получил профессиональный статус. Решение о допуске команды к участию в чемпионате Суперлиги-2 приняла российская федерация баскетбола на очередном заседании. По своему статусу это третья по значимости российская баскетбольная лига (бывшая Высшая лига, где в свое время выступал челябинский клуб «Динамо»).

— Нам нужны спонсоры. Финансы, которые нужно привлечь, по меркам профессионального спорта, не большие, но их надо найти. Уверен, мы сможем предложить меценатам взаимовыгодные интересные условия. Нам нужны люди «болеющие» баскетболом,— такой пост разместил на своей странице в соцсетях бывший вице-губернатор Николай Сандаков, недавно освободившийся по УДО.

Он намерен курировать деятельность клуба «Челбаскет».

— Принятие «Челбаскета» в Суперлигу-2 означает, что команда вошла в ТОП-35 лучших клубов страны. И наша главная задача на сезон 2020-2021 — минимум закрепиться в середине турнирной таблицы. Будем играть силами воспитанников только челябинской баскетбольной школы. Пока не известно, когда начнется чемпионат, но игры на Кубок России стартуют уже в конце сентября, — рассказал в интервью КП-Челябинск Николай Сандаков.

"Челбаскет" из любительской лиги перешел в профессиональную. Фото: соцсети.

По словам бывшего вице-губернатора главная задача не только спортивный результат, но и то, чтобы в спортивные школы приходило как можно больше юных баскетболистов. Так, к примеру, в 2014 году после успешного выступления «Динамо» в течение года в спортшколы области записалось сразу восемь тысяч новых воспитанников.

В бытность вице-губернатором Николай Сандаков активно продвигал проект развития челябинского баскетбола, нацеливаясь вывести команду столицы Южного Урала в число лучших в России, намереваясь выступать в самых элитных лигах.

Еще один, пожалуй, самый главный вопрос – кто и как будет финансировать профессиональный клуб. По самым скромным подсчетам годовой бюджет клуба Суперлиги-2 составит не менее 30-40 млн рублей. Правда, если сравнить с более, чем миллиардным бюджетом ХК «Трактор» и 60-миллионным годовым контрактом американского защитника черно-белых Ника Бэйлена, то эти цифры не кажутся заоблачными.

Отметим, что «Челбаскет» ранее выступал в любительских баскетбольных лигах. А свои игры в новом качестве будет проводить на площадке спортивного корпуса Дворца пионеров и школьников на Алом поле. Кстати, в Суперлиге-2 играет еще один клуб Южного Урала — магнитогорский «Металлург».

Напомним, в 2018 году Сандаков был приговорен к 5,5 годам лишения свободы и штрафу в 7 млн рублей за получение взятки, мошенничество и неправомерный доступ к компьютерной информации. Но по решению суда был освобожден условно-досрочно в июле 2020-го, дав первое интервью в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

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