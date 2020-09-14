ВТБ обеспечит проведение платежей через Alipay в «Пятёрочке»

Фото: предоставлено ВТБ

Банк ВТБ, торговая сеть «Пятёрочка» и платежная система Alipay провели первую транзакцию в одном из магазинов торговой сети.

Для оплаты покупки в магазине требуется только мобильный телефон: с помощью приложения Alipay необходимо отсканировать QR-код (у кассира или на терминале самообслуживания) и нажать кнопку «оплатить» в приложении.

Alipay – одна из наиболее популярных платежных систем в Китае: её использует порядка 60% населения страны. Запуск Alipay в «Пятёрочке» открывает дополнительные возможности для приезжих из КНР – они смогут пользоваться привычным сервисом оплаты при совершении ежедневных покупок. Бесконтактная технология позволит расплачиваться в магазинах сети быстро и безопасно, что особенно важно в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«ВТБ уже несколько лет развивает сотрудничество с Alipay, и новая технология бесконтактной оплаты всегда демонстрирует свою эффективность. Совершать покупки стало быстрее и удобнее, а во время пандемии - ещё и безопаснее. Запуск технологии приёма платежей с помощью Alipay в магазинах "Пятёрочки" позволит туристам и гражданам Китая, постоянно проживающим в России, проводить операции привычным способом. В дальнейшем мы обеспечим работу технологии в других точках сети», - отмечает Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

По итогам развёрнутого тестирования и проведения необходимых доработок новая технология станет доступна в магазинах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – ключевых регионах притяжения туристов из Китая.

«Львиная доля расчётов в Китае происходит с помощью бесконтактных технологий и использования QR-кодов. Уверен, что внедрение системы Alipay в наших магазинах даст нашим гостям, например, студентам из Китая, безусловное удобство, а после открытия границ его смогут оценить и все туристы из КНР. Это ещё один шаг к укреплению доверия наших гостей благодаря созданию технологичных, удобных и безопасных сервисов», - отметил генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).