В Челябинске хулиганы закидали камнями трамваи, в которых находились пассажиры

Фото: Марат Максютов
Инцидент произошел в Металлургическом районе Челябинска вечером, 14 сентября. Как рассказал один из очевидцев, на улице Черкасская хулиганы начали без причины кидаться камнями в проезжающие мимо трамваи.
— У нас повредили стекло в вагоне. Следом ехал еще один трамвай. Его тоже закидали камнями, — рассказал очевидец происшествия.
Фото: Марат Максютов
Фото: Марат Максютов
К счастью, никто из людей, находящихся в общественном транспорте, не пострадал. Всех пассажиров высадили, а сами трамваи направились в депо.
О произошедшем инциденте уже сообщили в полицию. В ближайшее время начнется поиск хулиганов.
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