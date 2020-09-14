Жители элитного жилого комплекса Челябинска пожаловаилсь на высокие цены за коммуналку

Фото: пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск»

Жильцам ЖК «Западный Луч» стали приходить высокие счета за горячую воду после того, как сменилась обслуживающая компания. В этом они обвинили АО «УСТЭК-Челябинск», которое отказало обслуживать их квартиры. По словам жителей, дома по адресу Труда 156в, 158 и 162 неправомерно переключили к котельной ООО «Теплоэнергосбыт».

В пресс-службе «УСТЭК-Челябинск», в свою очередь, заявили, что они не отказывались от обслуживания многоквартирных домов в ЖК «Западный луч».

— Переключение из зоны теплоснабжения Челябинского городского округа зоны № 01 в зону № 04 было произведено ООО «Теполоэнергосбыт» в одностороннем порядке, — сообщили в пресс—службе.

В «УСТЭК Челябинск» полагают, что действия ООО «Теплоэнергосбыт» нарушают права собственников квартир ЖК «Западный луч», так как для осуществления переключения необходимо согласие, полученное от всех потребителей тепловой энергии, в том числе потребителей-собственников помещений в многоквартирных домах.

Сейчас компания направила обращения в мэрию города, прокуратуру и в УФАС с просьбой признать действия ООО «Теплоэнергосбыт» неправомерными.

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