Райффайзенбанк: онлайн-банк стал самой популярной цифровой услугой в период самоизоляции

64% россиян предпочли воспользоваться услугами онлайн-банка в период самоизоляции, из них 54% планируют продолжать пользоваться ими на ежедневной основе. Второе и третье место в рейтинге сервисов, которыми клиенты начали пользоваться за время ограничений, разделили доставка готовой еды (51%) и онлайн-кинотеатры (46%). Таковы результаты опроса, проведенного Райффайзенбанком среди полутора тысяч жителей крупных городов России.

Режим самоизоляции мотивировал россиян впервые воспользоваться цифровыми финансовыми сервисами. Как показало исследование, почти треть опрошенных опробовали оплату жилищно-коммунальных услуг через мобильный банк (28%), а четверть — оплату мобильной связи или интернета (24%). Каждый четвертый опрошенный впервые выполнил денежный перевод по номеру телефона физическому лицу (24%). Справку или выписку со счета заказали онлайн 17% респондентов.

Почти 16% опрошенных впервые обратились в поддержку банка через чаты в мобильном банке или мессенджере, при этом 38% опрошенных выделили чаты как самый удобный канал общения с банком.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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