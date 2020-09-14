Лайфхаки для экономных: как слушать музыку и не платить за нее

МТС обнулила интернет-трафик на популярный музыкальный сервис Spotify. Такой апгрейд теперь доступен на тарифах линейки «Х». Слушать музыку вSpotifyи не расходовать трафик из основного пакета по тарифу смогут абоненты указанной линейки на всей территории России при нахождении в сети МТС. Трафик в приложении перестанет тарифицироваться автоматически с 8 сентября.

— В прошлом месяце мы заключили партнерское соглашение с самым популярным в мире музыкальным стриминговым сервисом Spotify, в рамках которого предложили нашим абонентам эксклюзивные условия — полгода бесплатной подписки Spotify Premium. Следующий шаг — обнуление трафика на прослушивание музыки для абонентов тарифов популярной линейки «Х», куда уже входит более 30 сервисов с безлимитным трафиком, — рассказывает директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.

Бесплатный шестимесячный промопериод доступен всем абонентам МТС, которые становятся новыми пользователями сервиса Spotify.

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