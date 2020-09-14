Ожидаются дожди и сильный ветер: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

Порывы ветра будут достигать до 18 м/c Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителям Южного Урала придется одеться потеплее и приготовить зонты. По данным Челябинского гидрометцентра 15 сентября в регионе ожидаются дожди и сильный ветер, порывы которого будут доходить до 18 м/c.

— В связи с неблагоприятным прогнозом сотрудники МЧС убедительно просят южноуральцев быть осторожными и строго следовать направляемым рекомендациям, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Гражданам рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть все окна. Также при сильном ветре не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

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