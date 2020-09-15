В аэропорту Челябинска ищут бомбу — отложен рейс на Симферополь

На данный час застряли пассажиры всего лишь одного рейса.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Рейс № FV 5941 на Симферополь не смог вылететь из Челябинска из-за анонимного сообщения о минировании взлетной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта.
По словам самих пассажиров, они успели пройти в самолет и занять места. Но перед самым взлетом командир экипажа вежливо попросил людей покинуть салон. Паники не было. Пассажиры прошли в здание аэропорта по телетрапу.
— Рейс должен был подняться в небо в 8.40. Но по электронке пришло сообщение, что заминирована взлетно-посадочная полоса. Сейчас ведется оперативная проверка. Причем проверяют и саму полосу, и здание аэропорта, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе воздушной гавани.
Добавим также, что на данный момент других пассажиров, кроме тех, кто летит в Симферополь, в аэропорту нет. Ближайший рейс на Анапу должен подняться в небо в час дня.
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