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В аэропорту Челябинска ищут бомбу — отложен рейс на Симферополь

Анонимное сообщение пришло сегодня утром по электронной почте
Лидия ПЕСКОВАЛидия ПЕСКОВА
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На данный час застряли пассажиры всего лишь одного рейса.

На данный час застряли пассажиры всего лишь одного рейса.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Рейс № FV 5941 на Симферополь не смог вылететь из Челябинска из-за анонимного сообщения о минировании взлетной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта.

По словам самих пассажиров, они успели пройти в самолет и занять места. Но перед самым взлетом командир экипажа вежливо попросил людей покинуть салон. Паники не было. Пассажиры прошли в здание аэропорта по телетрапу.

— Рейс должен был подняться в небо в 8.40. Но по электронке пришло сообщение, что заминирована взлетно-посадочная полоса. Сейчас ведется оперативная проверка. Причем проверяют и саму полосу, и здание аэропорта, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе воздушной гавани.

Добавим также, что на данный момент других пассажиров, кроме тех, кто летит в Симферополь, в аэропорту нет. Ближайший рейс на Анапу должен подняться в небо в час дня.

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