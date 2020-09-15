Жители Челябинска оценили на тройку свои школьные знания

Чем моложе южноуральцы, тем ниже их оценка школьным знаниям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Что думают жители Челябинской области о качестве своего школьного образования? Такой вопрос социологи сайта hh.ru задали южноуральцам. Результаты ответов не радуют: из возможных пяти баллов челябинцы поставили 3,3 балла. Это ниже среднего по стране — 3,8 баллов.

— Уровень удовлетворенности качеством школьного образования существенно зависит от возраста респондентов: чем старше соискатель, тем оценка выше. Так, участники опроса в возрасте от 45 лет оценивают свое школьное образование на 4,4 балла, а подростки 14-17 лет — на 3,3 балла, — замечают в hh.ru.

Самую высокую оценку получили русский язык и литература (выше четырех балов). Самую низкую — иностранный язык (всего три балла).

Больше других своим школьным образованием довольны бухгалтера и топ-менеджеры (4,1 балла), меньше всех — представители сферы «Искусство, масс-медиа».

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