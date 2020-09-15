Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жители Челябинска оценили на тройку свои школьные знания

Рассказываем, кто недоволен больше всего
Лидия ПЕСКОВАЛидия ПЕСКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Чем моложе южноуральцы, тем ниже их оценка школьным знаниям.

Чем моложе южноуральцы, тем ниже их оценка школьным знаниям.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Что думают жители Челябинской области о качестве своего школьного образования? Такой вопрос социологи сайта hh.ru задали южноуральцам. Результаты ответов не радуют: из возможных пяти баллов челябинцы поставили 3,3 балла. Это ниже среднего по стране — 3,8 баллов.

— Уровень удовлетворенности качеством школьного образования существенно зависит от возраста респондентов: чем старше соискатель, тем оценка выше. Так, участники опроса в возрасте от 45 лет оценивают свое школьное образование на 4,4 балла, а подростки 14-17 лет — на 3,3 балла, — замечают в hh.ru.

Самую высокую оценку получили русский язык и литература (выше четырех балов). Самую низкую — иностранный язык (всего три балла).

Больше других своим школьным образованием довольны бухгалтера и топ-менеджеры (4,1 балла), меньше всех — представители сферы «Искусство, масс-медиа».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru