Вновь зараженных все еще много.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На утро, 15 сентября, в Челябинской области выявлены 77 свежих случаев заражения коронавирусом. Пятеро из вновь заболевших — школьники. На карантин закрыты четыре класса, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.
С начала пандемии коронавирусом заразились 15 тысяч 532 южноуральца. На лечении остаются 2 тысячи 863 человека. За минувшие сутки выписаны 12 пациентов.
К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев. По последним данным, погибли еще пять человек.
84-летний мужчина скончался от коронавируса. Еще четверо зараженных имели тяжелые сопутствущие недуги:
— у 84-летней женщины была обструктивная болезнь легких и гипертония;
— у 68-летнего мужчины — атеросклеротическая болезнь сердца, а также атеросклероз коронарных артерий и аорты;
— у 66-летнего мужчины — сахарный диабет и стенозирующий атеросклероз коронарных артерий;
— у 91-летней женщины — онкология.
Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерли 429 человек.
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