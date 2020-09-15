Вновь зараженных все еще много. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро, 15 сентября, в Челябинской области выявлены 77 свежих случаев заражения коронавирусом. Пятеро из вновь заболевших — школьники. На карантин закрыты четыре класса, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

С начала пандемии коронавирусом заразились 15 тысяч 532 южноуральца. На лечении остаются 2 тысячи 863 человека. За минувшие сутки выписаны 12 пациентов.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев. По последним данным, погибли еще пять человек.

84-летний мужчина скончался от коронавируса. Еще четверо зараженных имели тяжелые сопутствущие недуги:

— у 84-летней женщины была обструктивная болезнь легких и гипертония;

— у 68-летнего мужчины — атеросклеротическая болезнь сердца, а также атеросклероз коронарных артерий и аорты;

— у 66-летнего мужчины — сахарный диабет и стенозирующий атеросклероз коронарных артерий;

— у 91-летней женщины — онкология.

Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерли 429 человек.

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