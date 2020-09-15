ЧМК произвел прокат для строительства новых станций московского метрополитена

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») с начала года направил на строительство Московского метрополитена около четырех тысяч тонн металлопроката.

Арматура, лист и балка поставляются АО «Тоннельстройкомплект» — крупнейшему подрядчику, строящему новые линии Московского метрополитена. Металл, произведенный на ЧМК, используется в строительстве шести станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии: «Электрозаводской», «Сокольники», «Рижской», «Марьиной Рощи», «Улицы 800-летия Москвы» и «Лианозово».

Поставила продукцию комбината торговая компания «Мечел-Сервис».

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