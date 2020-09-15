Предприниматели могут выпустить КЭП в Райффайзен Бизнес Онлайн на iOS

Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Теперь сервис доступен и для устройств на базе операционной системы iOS. Ранее банк представил функцию выпуска КЭП в мобильном приложении для платформы Android.

Выпуск КЭП занимает несколько минут. Активировать ее помогает курьер банка, который доставляет необходимые документы в удобное для клиента место и время.

— Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу быстрый и технологичный доступ к любым финансовым инструментам. Теперь индивидуальные предприниматели, у которых есть расчетный счет в Райффайзенбанке, могут подписать налоговую декларацию квалифицированной электронной подписью в любом удобном им канале — в интернет-банке или мобильном приложении, — отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка. — Также после выпуска КЭП появляется раздел «Письма из ФНС», в котором предприниматель увидит все письма, которые ему направляет налоговая.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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