Парашютистка из Челябинска взяла бронзу чемпионата России, обойдя титулованных соперников

Наталья Белоусова и ее напарник Алексей Перепелов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Парашютистка из Челябинска Наталья Белоусова вместе с напарником-оператором Алексеем Перепеловым завоевали бронзовые медали чемпионата России.

— Конкуренция в этом году в дисциплине фристайл была высокая, потому выступать было интересней. Мы обошли ближайшую команду, оба члена которой — призеры на мировых соревнованиях в небе и в аэротрубе, всего на 0,8 балла. Выиграли именно за счет командной работы, ведь дисциплина фристайл — это не только я, но и оператор, который в паре виртуозно снимает акробатические элементы в свободном падении, — рассказала журналисту КП-Челябинск Наталья Белоусова.

На пьедестале спортсменка «встретились» со своим первым тренером, который пять лет назад начинал учить ее.

— Мой первый тренер в дисциплине фристайл — Александр Субботин из Саранска. Именно он заразил меня любовью к небу. Поэтому стоять с ним на одном пьедестале для меня особенно почетно, — отмечает челябинка.

Еще одним достижением девушки стало выполнение норматива мастера спорта.

— В моей дисциплине мастеров очень-очень мало. Так что это очень круто! — отмечает она.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в процесс подготовки спортсменки.

— Пандемия сделала этот год необычным. Очень необычным. Мы тренировались в два раза меньше, чем раньше. Ограничения были сняты только в самом конце июня-начале июля. За 1,5 месяца старались наверстать упущенное с начала летнего сезона. Как и на всех спортивных объектах, на аэродромах и сейчас существуют все меры безопасности (дистанция, обработка). Но прыгаем мы, конечно, без масок, в масках дышать в свободном падении невозможно, — рассказала Наталья Белоусова.

Наталья Белоусова выступает в артистических видах парашютного спорта. Соревнования Наталья сравнивает с фигурным катанием. Нужно выполнить несколько прыжков в произвольной и обязательной программе. Оценивается новизна элементов, их сложность, четкость исполнения. Поскольку судьи оценивают спортсмена по видео, очень важна роль напарника-оператора.

О том, как челябинка пришла в парашютный спорт и почему их команда называется «Е», читайте в нашем материале.

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