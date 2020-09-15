Зрелищные гонки пройдут по специализированным трассам с препятствиями. Фото: Enduro.fest / Vk.com

Фестиваль гонок на внедорожных мотоциклах Light Enduro Racing пройдет в Челябинской области в субботу, 19 сентября. Заезды пройдут на базе миасского горнолыжного курорта «Солнечная долина», для зрителей вход на мероприятие будет свободным. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Эндуро-гонки объединят на Южном Урале около 100 участников из Златоуста, Миасса, Челябинска, Екатеринбурга, Кургана и Тюмени. На старт смогут выйти все желающие. Единственное условие — они должны быть старше 18 лет.

— Заезды пройдут по специально-подготовленным трассам с естественными и искусственными препятствиями, — рассказали в Минспорта. — Протяженность маршрутов — до 15 километров.

к участию допускаются только совершеннолетние мотогонщики. Фото: Enduro.fest / Vk.com

Гонки пройдут в трех классах. Так, на мотоциклах с воздушным охлаждением участники выступят в дисциплине «мотто-лайн», с жидкостным охлаждением — «мотто-хард», а для любых мотоциклов организуют заезды по мотто-спринту.

Как уточнили в спортивном ведомстве, состязания начнутся в 11:30 и продлятся до 17:00. Затем состоится церемония награждения, после которой начнется вечеринка. Зрителей ждут розыгрыши призов от партнеров мероприятия, стрит-фуд, выступления артистов и ди-джея.

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