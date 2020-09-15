Уголовное дело о смерти рабочего при ремонте крыши в Челябинске поддержала прокуратура

В доме проходил плановый ремонт кровли Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Прокуратура Центрального района Челябинска поддержала уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть молодого рабочего. Напомним, речь идет о пожаре на крыше жилой высотки в поселке Мелькомбинат.

— Прокуратура признала законным постановление следователя СУ СК России по Челябинской области о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), — заявила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Напомним, 9 сентября двое рабочих разогревали специальный битумный материал для укладки на крышу. Из-за какой-то ошибки в работе возник пожар. 23-летний мужчина прыгнул вниз и разбился. Его 33-летнего напарника сняли с крыши пожарные, но рабочий практически весь обгорел.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru