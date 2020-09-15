«Взял паузу подумать»: Марсель Хазиев выходит из «Единой России»

Марсель Хазиев защищает людей от произвола ЖКХ, а соратники на него обижаются. Фото: личная страница героя публикации.

Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев принял решение выйти из «Единой России». Правда, пока на время.

— Я взял паузу подумать, — заявил КП-Челябинск Марсель Хазиев.

По роду своей работы депутат занимается проблематикой ЖКХ — помогает отстаивать права потребителей. При этом некоторые его соратники по «Единой России» работают в коммунальной сфере, имеют свои управляющие компании. Из-за этого получается, что Хазиев иногда критикует своих коллег.

— Я в уязвимом состоянии. Поэтому написал заявление о приостановке членства в «Единой России». На данный момент я получил несколько предложений от других партий, в том числе на руководящие должности. Думаю, как быть дальше, — объяснил депутат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru