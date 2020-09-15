Галина Гаврилова покидает пост главы Тракторозаводского района Челябинска

Глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова покидает свой пост. Об этом во вторник, 15 сентября, заявил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

— Со среды, 16 сентября, Галина Гаврилова будет работать заместителем главы Центрального района, — уточняют в мэрии.

Исполнять полномочия главы Тракторозаводского района станет Юрий Кузнецов, ранее работавший заместителем Галины Гавриловой.

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