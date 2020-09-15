Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Галина Гаврилова покидает пост главы Тракторозаводского района Челябинска

Но остается во властных структурах
Лидия ПЕСКОВАЛидия ПЕСКОВА
КомментироватьОставить комментарий

Глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова покидает свой пост. Об этом во вторник, 15 сентября, заявил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

— Со среды, 16 сентября, Галина Гаврилова будет работать заместителем главы Центрального района, — уточняют в мэрии.

Исполнять полномочия главы Тракторозаводского района станет Юрий Кузнецов, ранее работавший заместителем Галины Гавриловой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru