Уроки будут: стало известно, как поступят школы, если кто-то из детей заболеет коронавирусом

В министерстве образования Челябинской области вновь изменили схему разобщения школьников при распространении коронавируса. Ранее говорилось о полном закрытии класса, где зафиксирован случай ковида. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», по новым правилам отправлять на дистанцию всех одноклассников заболевшего не будут.

— Санврачи и учителя выявят так называемых контактных — сидящих за партой, друзей ребенка — и предпишут им карантин. Приближенные дети перейдут на учебную программу по индивидуальной траектории, — добавляют авторы «Челябушки». — В общем-то, логично. Можно было бы подумать, что в минобре сами не знают, как быть, что делать и отсюда — «конвульсии неясного генеза». Но, руководствуясь здравым смыслом, понимаем, что суета обусловлена отсутствием аналогичных примеров в прошлом. Работают живьем, ребята, правят по ходу событий.

Между тем, корреспонденты «КП-Челябинск» узнали, что творится за закрытыми дверями школ в пандемию.