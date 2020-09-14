Суд года: первое судебное заседание по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева пройдет 22 сентября

Суд года по делу Евгения Тефтелева начнется 22 сентября, заседание состоится в Центральном районном суде. На первом заседании также решат, сколько будет длиться процесс. Как предполагает городской телеграм-канал «Челябушка» со ссылкой на СМИ, вынесение окончательного приговора зависит от того, если будут ли вызывать и заслушивать свидетелей, либо примет усеченный вид благодаря соглашению со следствием.

— Сторона защиты воздерживается от комментариев о перспективах, что лишь подогревает сплетни. Рискнем предположить: возле суда в следующий вторник, невзирая на прогноз погоды, соберутся представители всех уважающих себя СМИ, — добавляют авторы «Челябушки». — Катавасия вокруг бывшего мэра Челябинска закрутилась около года назад и малейшее движение по его «уголовке» вызывает всплеск публикаций.

Напомним, что Евгений Тефтелев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.