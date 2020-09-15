Политолог из Челябинска объяснил недобор на бюджетные места в двух вузах города

Челябинкий политолог Андрей Лавров в городском телеграм-канале «Челябушка» высказал свое мнение о ситуации в вузах города:

— Впервые на моей памяти в двух ведущих челябинских вузах наблюдается массовый недобор на бюджет. Отличились ЮУрГУ и ЧелГУ. Причем как в головных офисах, так и в филиалах. Как на суперпрестижные технические специальности типа наноинженерии и радиофизики, так и на не менее котируемые гуманитарные — от факультета Евразии и Востока до филологии и философии.

Базовое объяснение руководства учебных заведений — выделение дополнительных мест на бюджет и пандемия.

Если серьезно, то причин несколько. Объективно-внешние и субьективно-внутренние. Начнем с первых.

Естественное для неразвитой сырьевой экономики снижение советского престижа высшего образования. Давайте честно. Процентам 30 оно просто не нужно. Кем они работают? В бутике продавцами. У меня парикмахер с двумя «вышками», любимые сантехники — один юрист, другой экономист-международник. Чего вы хотите, если при плавающем графике они зарабатывают на порядок больше, чем в офисе? Люди стали понимать, что «вышка» — не гарант доходов и успеха в жизни.

Далее — крайне низкий уровень подготовки в школах. Исключения, конечно, есть, но… На ЕГЭ натаскали и все.

Третья причина. Те самые филиалы в малых городах, в погоне за копеечкой, наплодили которых как грязи за баней.

Теперь про субъективно-внутренние причины.

Челябинский уровень образования. Мы неконкурентоспособны. Москва, Питер, Екатеринбург, Тюмень, Казань и далее по списку. Уровни преподавания несравнимы.

Предельно нерациональное распределение бюджетных мест по специальностям.

Картинка получается печальная. И все-таки повторял, повторяю и повторять буду. Образование — это основа существования современного общества. Не будет его — не помогут ни инвестиции, ни налоги. Реформировать и перезагружать, в первую очередь, надо не ЕР или экономику, а образование. Потенциал еще есть, но с каждым годом его все меньше.