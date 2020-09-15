Пятерых надзирателей наказали за побег алиментщика в Челябинской области

Кажется, алиментщик набегал себе еще один срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле этого года из колонии № 7, что в Миассе, сбежал осужденный. Надзиратели знали, что он собирался пуститься в бега, но даже не удосужились заглянуть в комнату мужчины вечером. За это их наказали после проверки прокуратуры.

— В середине июля из миасской колонии-поселения № 7 сбежал мужчина, осужденный за неуплату алиментов. В ходе проверки удалось установить, что сотрудники колонии знали о его намерении убежать, но своевременно не выявили отсутствие заключенного, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Начальнику колонии внесено представление. Теперь он должен усилить надзор за осужденными, особенно когда их выводят на работу за пределы колонии. Еще пять должностных лиц учреждения привлечены к ответственности.

На самого бегуна завели уголовное дело по статье «Побег».

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