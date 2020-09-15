Воды будет по колено! Фото: Мария ЛЕНЦ

Конечно, осень и должна быть дождливой. Но происходящее за окном все же не радует. В городе ливень, и просвета на небе пока не видно. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 16 сентября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, впереди у челябинцев еще, как минимум, два мокрых дня. В среду дождь будет сильным, в четверг — небольшим, а уже в пятницу день будет без осадков.

Ночи уже холодные: всего +6…+8 градусов. Да и днем ненамного теплее. В среду всего лишь +12 градусов. Но к выходным постепенно погода наладится и потеплеет до +19…+20.

МЧС предупреждает, что в среду, 16 сентября, по области ожидаются сильные порывы ветра — до 20 метров в секунду. Одевайтесь теплее, не паркуйтесь под кронами старых деревьев и обходите стороной все, что может упасть.

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