Кандидат от «Соцгорода» Татьяна Соколова с большим перевесом выиграла выборы в районный совет депутатов

Жители Металлургического района отдали свои голоса в поддержку общественницы, потому что хорошо знают работу движения «Соцгород», с уважением относятся к его лидеру, депутату Госдумы Андрею Барышеву, а самое главное — видят реальные результаты работы фонда.

Только за последние три месяца при активном участии заместителя директора «Соцгорода» Татьяны Соколовой удалось решить множество вопросов, касающихся благоустройства во дворах: вместе с активистами КТОС «Новое Першино» была приведена в порядок детская площадка, волонтеры движения сделали подсыпку, покрасили лавочки и качели, отремонтировали карусель, вывезли мусор и ветки.

Не остались без внимания многочисленные обращения жителей с просьбой провести санитарную обрезку кустарника и поросли вдоль проезжей части. Из за разросшихся веток был затруднен обзор дороги, что создавало угрозу пешеходам. «Соцгород» оперативно отреагировал на обращения и произвел обрезку опасных деревьев.

Помогла Соколова и с проблемой ненадлежащего содержания колодцев, которые не только портили вид двора, но и представляли реальную опасность для детей. По инициативе общественницы и при участии Комитета народного контроля состоялось выездное заседание комиссии с представителями МУП «ПОВВ», ООО «ВОДОКАНАЛСЕТИ» и Управляющей компании «Ремжилзаказчик». Специалисты произвели осмотр проблемных участков, выявили ответственных за содержание объектов, установили сроки выполнения ремонтных работ. Сейчас уже можно подводить итоги плодотворного сотрудничества — колодцы приведены в порядок, заменены крышки, и жителям больше ничего не угрожает.

Это лишь малая часть дел, за которые жители говорят спасибо «Соцгороду» и его активистам.

За 22 года работы движение доказало свою востребованность и необходимость, став реальной общественной силой, объединив тысячи неравнодушных людей, которые живут и работают под девизом: «Пусть творить добро станет счастливым уделом нашей жизни!»