Информацию о нападении стаи собак на ребенка проверит Следственный комитет

Горожане требуют отловить псов и наказать виноватых чиновников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следственный комитет проверяет информацию о нападении стаи собак на шестилетнюю девочку в Златоусте. Ранее о случившемся рассказала родная бабушка ребенка.

По словам женщины, они с девочкой возвращались из садика. На Кусинском шоссе, у дома 10А, их окружили бездомные псы. Девочка испугалась и побежала. Тогда одна из собак догнала ее и искусала за руку. Обрабатывать раны пришлось в травмпункте. На руках бабушки сохранился документ от врача.

— Начата доследственная проверка. По предварительной информации, девочке оказана необходимая медицинская помощь, она проходит амбулаторное лечение. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Ранее активисты общественной организации «Гражданский патруль» написали жалобу в прокуратуру Златоуста. Они требуют привлечь к ответственности виноватых и отловить безнадзорную стаю.

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