Жительница Челябинской области попыталась пронести заключенным в колонию 10 литров алкоголя

Все эти предметы лежали у женщины в дорожной сумке. Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Все произошло в исправительной колонии №10 по Челябинской области, что в Кыштыме. Женщина пришла на длительное свидание к одному из осужденных. В ходе досмотра личных вещей сотрудники ГУФСИН обнаружили у нее предметы, которые нельзя использовать заключенным на территории режимного учреждения.

— В принадлежащей ей дорожной сумке находились: 54 мобильных телефона, порядка 40 комплектующих к ним (зарядные устройства и беспроводные наушники), 9 сим-карт, а также более 10 литров со спиртосодержащей жидкостью, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Женщина привлечена к административной ответственности за попытку передачи запрещенных предметов заключенным. Ей грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Все обнаруженные предметы в дорожной сумке были конфискованы.

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