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Общество

В погребе одного из домов под Челябинском нашли скелет женщины, убитой 11 лет назад

Преступление совершили два человека, однако судить будут только одного
Рустам ЯХИН
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Об убийстве стало известно только в прошлом году

Об убийстве стало известно только в прошлом году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура направила материалы уголовного дела в Челябинский областной суд по убийству, которое произошло 11 лет назад в Еманжелинске. О нем стало известно в прошлом году. Тогда в одном из жилых домов был обнаружен скелет женщины.

На скамье подсудимых окажется 54-летний житель Южного Урала. Ему будет предъявлено обвинение по пункту «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Другой соучастник преступления на настоящий момент мертв, поэтому уголовное преследование в отношении него было прекращено.

— По версии следствия обвиняемый в 2009 году совместно со своим знакомым, находясь в жилом доме в Еманжелинске, избили сожительницу обвиняемого, нанеся ей множество ударов в голову и туловище, от которых она скончалась, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

После убийства тело женщины спрятали в погребе летней кухни. О совершенном преступлении не было известно 11 лет. Но в июне 2019 года скелет жертвы нашли новые хозяева дома.

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