Реку Миасс в Челябинске продолжат чистить от зарослей и мусора до 2024 года

За два года в Челябинске удалось очистить больше двенадцати гектаров реки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Компания «Акватехника» завершает очистку реки Миасс в Челябинске на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром». С площади 6,3 гектара в этом году уже вывезли больше 8000 кубических метра отходов, и работы там будут продолжены до конца октября. В 2021 году экскаваторы-амфибии наведут порядок в районе Ленинградского моста, где главная артерия города больше напоминает людям болото.

— В прошлом году на полигон из Миасса перекочевало 11 624 кубических метра отходов. Тогда водную растительность и мусор убирали от элеватора «Союзпищером» до моста по улице Братьев Кашириных, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — В этом году подрядчик работал на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром», уже собрал там больше восьми тысяч кубов отходов, но это не конечная цифра.

По словам чиновника, до конца октября техника будет поддерживать чистоту в реке и устранять недостатки. Какие именно — Виталий Безруков не уточнил.

Сергей Зверев (инфографика)

В 2021 году запланирована очистка реки Миасс от моста на улице Братьев Кашириных до моста на улице Новомеханической. Сюда как раз входит проблемный на сегодняшний день участок в районе Ленинградского моста.

— Кроме того, чтобы улучшить качественные показатели воды, от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС (включая пруды Коммунар и ЧГРЭС) запланирована очистка реки от донных отложений, — уточнили в Минэкологии. — Реализация проекта запланирована на 2023-2024 годы.

Теперь в Минэкологии ждут, когда администрация города приведет берега в порядок.

Челябинцы обеспокоены состоянием реки Миасс в районе Ленинградского моста. Читатели КП-Челябинск утверждают, что пока акскаваторы-амфибии чистят главную водную артерию города на одном участке, в другом — она превращается в болото. Мы узнали в региональном Минэкологии, когда это место приведут в порядок.

Работы проводит ООО «Акватехника». В этом году подрядчик по договоренности с властями оставляет экскаваторы-амфибии на участках до конца октября, чтобы поддерживать очищенную акваторию в удовлетворительном состоянии. Такая мера нужна из-за падения уровня воды в реки. Из-за этой проблемы в Миассе усилились процессы заболачивания и роста тростника.

В августе «Комсомолка» провела день с водителем водного экскаватора 31-летним челябинцем Дмитрием Карповым, променявшим тяжелые фуры на очистку реки в любимом городе. Он рассказал, сколько кубов ила ежечасно достает тяжелая техника, и почему ее всегда сопровождают утки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru