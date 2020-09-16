Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 16 сентября 2020 года

Свежие данные о зараженных коронавирусом в Челябинской области

Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 16 сентября в регионе зарегистрировали 79 новых случаев, из них семеро школьников. За время пандемии 15611 южноуральцев заразились коронавирусом.

За день из больниц выписали и отправили домой 45 человек. Всего 12243 человека в Челябинской области уже перенесли COVID-19.

За сутки погибло еще четверо зараженных коронавирусом. 53-летняя и 80-летняя женщины погибли от COVID-19. Еще у двоих пациентов новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 88 лет: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациентка, 82 года: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, гипертрофия миокарда.

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