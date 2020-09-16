Выбросил с балкона: челябинцу вынесли приговор за убийство собаки

На суде мужчина признал свою вину Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В суде Советского района рассмотрели дело в отношении 36-летнего челябинца. Мужчину признали виновным по статье «Жесткое обращение с животным».

По данным суда, в апреле этого года мужчина находился в гостях и распивал алкогольные напитки. В ходе посиделок он взял хозяйскую собаку и выбросил с балкона восьмого этажа. Питомец получил несколько травм и скончался.

Мужчина признался, что пьянка в гостях длилась уже неделю, а трех собак никто не выгуливал. Одна из них нагадила на кухне — это и стало поводом для расправы. Челябинец схватил собаку, та укусила его в ответ, а затем мужчина выбросил ее из квартиры.

— В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Он признан виновным по ч.1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель».

В результате суд назначил мужчине наказание в виде 160 часов обязательных работ.

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