Алексей Текслер запретил резать скот

У аграриев Южного Урала есть минимум две недели, чтобы подготовить корма для скотины на зиму. Фото: Архив КП.

Уборочная кампания в Челябинской области должна завершиться до 1 октября. Об этом губернатор Алексей Текслер вел речь на аппаратном совещании с главами городов и районов и членами правительства региона.

По оперативным данным, обмолочено 63 % посевов, собрано 750 тыс тонн зерна. По прогнозам областного минсельхоза ожидаемый урожай оценивается в 1 млн 100 тыс тонн зерна. Это примерно 60 % от первоначального плана, который поменялся из-за жестокой засухи. Однако и урожая, который будет собран на Южном Урале, хватит для полного покрытия потребностей нашей области. И в семенах для будущей посевной — тоже.

Не менее важная задача — заготовка кормов для скота. Нужный объем сена для зимовки подготовлен полностью. Запасено более 70 % сенажа. Запасы кормов, в среднем, оцениваются в 18 центнеров на голову скота.

На аппаратном совещании губернатор подчеркнул: недопустимо резать скот из-за возможной нехватки кормов.

— У нас еще как минимум две недели, чтобы достойно подготовиться к зимнему кормовому периоду. Важно сохранить молочное и племенное стадо, не допустить забоя или падежа скота из-за нехватки кормов, — сказал губернатор.

Масштабные потери в поголовье скота недопустимы с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности региона.

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