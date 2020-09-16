«Комсомолка» покорит город декабристов и бронетехники

Дом-музей декабриста Нарышкина в Кургане. Фото: Эдуард Фадюшин

Стартуем рано утром, и на границе Курганской и Челябинской областей совершим первую остановку в новом агропромышленном комплексе «Мартыновский». А затем нас ждет сам Курган во всем своем многообразии. Благодаря поддержке администрации города и курганского информационно-туристского центра мы увидим исторический парк Царево городище, узнаем истории декабристов, следовавших через Зауралье к местам ссылки, полюбуемся местной набережной и памятниками архитектуры, перекусим в гостеприимной кофейне «Мокко». А также посетим сборочный центр ПАО «Курганский машиностроительный завод»—- крупнейшего разработчика и производителя боевых машин пехоты для Российской армии.

В дальнюю дорогу отправимся на машинах от дилерского центра «Планета авто». В пути нам помогут гаджеты популярного бренда Xiaomi.

Следите за нашим путешествием в онлайн-трансляции на нашем сайте. Подробности узнаете в лонгриде вскоре после окончания автопробега.