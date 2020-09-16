В Челябинской области ремонтируют пешеходные переходы рядом со школами

В Челябинской области ремонтируют пешеходные переходы вблизи детсадов и школ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На аппаратном совещании с главами городов и районов губернатор Алексей Текслер обсудил вопросы безопасности дорожного движения.

— Продолжаем заниматься мероприятиями национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главное — количество погибших на дорогах существенно сократилось. Дает результат сделанный нами акцент на обустройство дорог, и, прежде всего, пешеходных переходов вблизи школ и детских садов в соответствии с национальными стандартами. Учебный год начался, и я прошу уделить этому вопросу особое внимание, — сказал Текслер.

В Челябинской области у школ и детсадов расположены почти 1,5 тыс. пешеходных переходов. При этом, в начале года современным национальным стандартам безопасности не отвечали 560 переходов. К 1 сентября к нормативному состоянию приведены 263 перехода. Работы продолжатся в следующем году.

Отклик на важную работу — сокращение ДТП и травматизма. За восемь месяцев года аварий стало меньше на 11,4%, гибели в них — на 18,6%. Не допущено гибели людей.

Алексей Текслер поручил проинспектировать все технические системы управления безопасностью дорог. Например, светофоров, систем освещения.

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