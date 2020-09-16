Авария произошла после планового отключения. Фото: город Курган / Vk.com

Авария на высоковольтной линии в Кургане в среду, 16 сентября, обесточила половину города. Очевидцы сообщают, что в центре не работают светофоры, без света сидят люди в районах Заозерный, Рябково, Восточный. В местной мэрии уверяют, что энергетики уже приступили к устранению причин отключения.

— Половина города без света, что произошло? — пишут взволнованные курганцы в социальных сетях. — Светофоры не работают, городские телефоны тоже, в домах темно.

— Позвонил дежурному по номеру 054, ответили, что не готовы ответить, когда будет электричество. Видимо ещё устраняют причину, — отвечают Сергей Куликовских.

— На высоковольтной линии 110 kw произошла авария, многие части Кургана остались без электричества. Ведутся работы. Пока вот инфа есть, — вносит ясность Николай Волков.

В пресс-службе администрации Кургана заверили, что ситуация находится под контролем. Ремонтные бригады уже приступили к устранению причин технологического отключения света.

— По информации АО «СУЭНКО», сегодня в 15:20 в Кургане произошло отключение части потребителей, — рассказали в мэрии Кургана. — Персонал «СУЭНКО» совместно со Свердловским региональным диспетчерским управлением приступил к устранению причин технологического нарушения. Ситуация находится на контроле руководства энергокомпании.

В мэрии обещают, что энергетики принимают все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки оперативно восстановить электроснабжение.

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