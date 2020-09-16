Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту смерти Марцинкевича в СИЗО

Максим Марцинкевич более известен как Тесак

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту смерти Максима Марцинкевича в СИЗО. Его тело нашли сегодня утром в одиночной камере.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами СИЗО требований федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, содержащимися под стражей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По результатам проверки прокуратура решит вопрос о применении мер. Помимо этого, ведомство проконтролирует расследование, которое проводит Следственный комитет.

Напомним, что тело Максима Марцинкевича нашли в челябинском СИЗО № 3. Туда его поместили временно перед отправлением в Москву. Рядом была обнаружена предсмертная записка.

Ранее Тесак несколько раз заявлял о том, что ни в коем случае не совершит суицид.

В ГУФСИН Челябинской области сообщили, что началась проверка по факту происшествия.

Максим Марцинкевич, известный широкой аудитории как Тесак, прославился благодаря своей неоднозначной деятельности. Его трижды признавали виновным в экстремизме.

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