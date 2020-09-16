«Подстанцию затопило, что-то взорвалось»: жители дома в Челябинске остались без электричества после ливня

По словам жителей, в доме часто случаются коммунальные беды Фото: google.com/maps

Челябинцы, проживающие в доме № 105а по улице Братьев Кашириных, пожаловались, что в доме пропало электричество. По словам жителей, их подстанцию затопило из-за ливня, а затем там что-то взорвалось.

— Либо найдут резервный источник и дадут электричество, либо придется ждать до устранения неполадок, — сообщила читатель КП — Год здесь живем, и сплошные коммунальные белы.

В ДЕЗ Калининского района опровергли информацию о взрыве на подстанции и заявили, что у этого дома нет никакой подстанции вовсе. Отключение электричества там связывают с аварийными работами, которые проводят «Челябинские городские электрические сети».

— Там произошла высоковольтная авария, рабочие ее устраняют, — сообщили в ЧГЭС. — Электричество вернется в дом в течение полутора часов. Причины аварии устанавливаются.

При этом жители дома дозвонились в ДЕЗ — там электричество обещают вернуть лишь к полуночи, и это в лучшем случае.

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