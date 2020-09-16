Текслер запретил выставлять счета за не вывезенный мусор

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На областном аппаратном совещании с главами городов и районов губернатор поручил подчиненным на местах усилить контроль за состоянием контейнерных площадок.

По сообщению замминистра экологии Яны Куприковой, ответственные за содержание точек размещения мусорных контейнеров не всегда добросовестно подходят к обязанностям. Емкости для мусора крадут, сжигают. Площадки часто замусорены.

— Поручаю всем главам в течение месяца определиться с ответственным и организациями, за которыми закреплены контейнерные площадки. Иначе бесхозяйственность присутствует, и никто за этим не следит. И еще: я часто езжу по территориям и больше года слышу одну историю — когда ранее были выставлены счета, а услуги еще не оказывались. Выставлять счета можно только после реального начала оказания услуг. Надо решить эту проблему, — сказал губернатор.

В проекте областного бюджета-2021 заложены деньги для дотационных районов региона для строительства и содержания контейнерных площадок. В 2019-2021 гг муниципалитеты получат по 100 млн. руб. ежегодно. В прошлом году в регионе появилось 7 788 новых контейнеров. До норматива по числу емкостей под отходы области не хватает 13 %.

Еще одна важная тема: Южноуральск и ГК «Росатом» запустили пилотный проект по переоборудованию всех контейнерных площадок города для раздельного сбора мусора.

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