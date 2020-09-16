Текслер завершил кадровые перестановки в одном из ключевых министерств Челябинской области

Елена Раевская станет новым замминистра экономического развития. Фото: страница Елены Раевской в Facebook

Новым заместителем министра экономического развития Челябинской области станет Елена Раевская. Соответствующее постановление с подписью губернатора региона Алексея Текслера опубликовано на сайте правовой информации.

Известно, что Раевской 35 лет. В министерстве экономического развития она трудится c 2017 года, а до этого работала в коммерческой организации.

Теперь в ведомстве закрыты все вакантные должности, которые ранее простаивали из-за смены руководства. Напомним, в прошлом году пост министра минкэконом развития покинул Сергей Смольников. Он уехал работать в другой регион в компанию «Трансмашхолдинг». Затем главой ведомства на несколько месяцев стал Иван Куцевляк, который позже ушел в отставку и был назначен на должность заместителя руководителя аппарата губернатора.

Сейчас пост министра экономического развития региона занимает Наталья Лугачева. У нее есть пять заместителей. Это два первых зама — Ирина Акбашева и Марина Клочкова, и трое обычных: Андрей Минченко, Дмитрий Глухарев и Елена Раевская.

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