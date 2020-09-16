В новую инфекционную больницу под Челябинском, строящуюся за 2,5 млрд рублей, ищут врачей

Для медработников доступная также работа вахтовым методом, а проживание в гостинице будет бесплатно Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав региона начал поиск медработников в новый инфекционный корпус «Областная клиническая больница № 3», строительство которого идет полным ходом в Малой Сосновке под Челябинском. Ведомство ищет специалистов по следующим направлениям: врач-инфекционист, врач-терапевт, врач-анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестра палатная и младшая медицинская сестра по уходу за больными.

— Заработная плата будет установлена в зависимости от уровня квалификации работника и выполняемого объема работы, — сообщила пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В ведомстве также добавили, что медработников будут доставлять к больнице служебным транспортом. Также для них доступна работа вахтовым методом, а проживание в гостинице предоставляется бесплатно.

По всем возникшим вопросам и о том, как попасть на собеседование, можно узнать в управлении кадрового и правового обеспечения Министерства здравоохранения Челябинской области: начальник управления Пилипенко Ольга Борисовна (8 351 240-22-22 (доб. 322), начальник отдела кадров и государственной службы Брагина Марина Владиковна (8 351 240-22-22 (доб. 327).

Новую инфекционную больницу должны построить в декабре. На возведение объекта и закупку оборудования было выделено порядка 2,5 млрд рублей.

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