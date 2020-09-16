Райффайзенбанк предлагает премиальным клиентам новую кредитную карту

Райффайзенбанк запускает новую кредитную карту «Кэшбэк на все Премиум». Вместе с кэшбэком в рублях 1,5% на покупки во всех категориях владельцы этой карты будут получать дополнительные привилегии, включая консьерж-сервис и скидки премиального уровня. Карта бесплатна в обслуживании, кредитный лимит составляет до 1 000 000 рублей, а беспроцентный период — до 52 дней.

Клиент получает кэшбэк 1,5% с покупок в любых категориях, оплаченных кредитной картой (Visa Signature) без ограничений по максимальной сумме. Кэшбэк копится сразу в рублях на протяжении месяца и до 10-го числа следующего месяца приходит на счет. Баланс кэшбэка по прошедшим покупкам можно в любой момент увидеть в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн.

— Среди дополнительных привилегий, доступных владельцам карты «Кэшбэк на все Премиум» — скидки пятнадцать процентов на поездки бизнес-классом с Wheely и Gett, страхование от потери, кражи и повреждения приобретенных по карте товаров, а также бронирование билетов и выбор ресторана от консьерж-сервиса в формате 24/7. Заказать кредитную карту можно в приложении Райффайзен-Онлайн, в офисе Райффайзенбанка или на сайте raif.ru, — отметила Елена Блинова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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